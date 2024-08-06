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В "Метинвесте" рассказали, как война и мобилизация расширили карьерные возможности женщин в угольной отрасли

Фото: война и мобилизация расширили карьерные возможности для женщин в угольной отрасли (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Около тысячи работников "Метинвест Покровскуголь" мобилизовали в украинскую армию, еще около 1,5 тысячи человек переехали в более безопасные регионы вместе со своими семьями. В ответ на эти вызовы работницы компании берут на себя большую нагрузку и занимают более критические должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечает Андрей Акулич, генеральный директор "Метинвест Покровскуголь", сейчас женщины составляют треть персонала - против почти четверти до войны. Традиционно женщины на угольной шахте были ограничены такими должностями как оператор подъемника или администратор помещений, где шахтеры получают фонари и кислородное оборудование. Теперь женщины заменили мужчин на некоторых подземных профессиях, таких как оператор насосных станций и электрических машин.

Учебный центр "Метинвест Покровскуголь", который возглавляет Лариса Батрух, тоже адаптировался к новым реалиям: сейчас в центре учится около 50 студентов, среди которых женщины. Один из преподавателей Евгений Меженный отвечает за обучение сварщиков и операторов машин, и он поражен постепенным переходом женщин к традиционно мужским должностям.

"Все проходит очень гладко, без больших препятствий. Украинские женщины очень умны и трудолюбивы. Многие из них раньше были преподавательницами или бухгалтерами, а сейчас они прилагают много усилий к новому обучению", - рассказал он.

Впрочем, добыча угля – не единственная отрасль, где война разрушила традиционные гендерные барьеры. Женщины также пришли в другие традиционно мужские профессии, такие как вождения автобусов или дальнобойных грузовиков. Поскольку в Украине автомобильный транспорт сейчас имеет важное значение для импорта и экспорта товаров, участие женщин в этих профессиях жизненно необходимо.

"Сегодня Украина не выстояла бы без вклада женщин в экономику. Мы должны помнить, что 4 миллиона украинских женщин трудоспособного возраста уехали за границу. В армии служит меньше мужчин, чем украинских женщин находится за границей", - отметила Элла Либанова, директор Института демографии и социальным исследованиям им. М.В. Птицы.

Преподаватель Евгений Меженный добавил, что неизвестно, что было бы с экономикой Украины, если бы не женщины.

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Метинвест