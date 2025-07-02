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В "Метинвесте" рассказали, как работает программа по реинтеграции ветеранов

Среда 02 июля 2025 20:02
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В "Метинвесте" рассказали, как работает программа по реинтеграции ветеранов Фото: Зоя Гейнце на конференции (metinvest.media)
Автор: Юлия Бойко

Сейчас в компании "Метинвест" открыто около 4 тысяч вакансий, и это серьезный вызов для бизнеса. Чтобы преодолеть дефицит персонала, работников переобучают для работы по нескольким специальностям, активно привлекают женщин к профессиям, которые ранее считались сугубо мужскими, и разработали комплексную программу реинтеграции ветеранов, которая предусматривает помощь по всем необходимым направлениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Группы "Метинвест" Зои Гейнце на конференции "Кадры решают: новая архитектура экономики восстановления", которую организовал аналитический центр We Build Ukraine.

По ее словам, с 2014 года через Силы обороны Украины прошли почти 11 тысяч сотрудников Метинвеста. Сейчас в армии служит примерно 8 тысяч работников, а тысяча человек уже вернулись к работе на предприятия. Для них компания разработала целостную систему адаптации: на ее реализацию в прошлом году было направлено 250 тысяч долларов, а в этом году финансирование увеличили до 550 тысяч долларов.

Система реинтеграции ветеранов охватывает психологическую и физическую поддержку, помощь с восстановлением после ранений. В частности, примерно 140 военнослужащих и гражданских уже прошли протезирование и восстановление. А в Запорожье и Кривом Роге действует программа реабилитации через плавание "Свободные волны" от олимпийца Дениса Силантьева.

Для ветеранов, которые не могут вернуться на предыдущую должность, предусмотрена возможность пройти переквалификацию или получить образование в университете Метинвест Политехника. Сейчас там обучаются 26 ветеранов, в том числе защитники Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".

"Кроме работы с ветеранами, мы параллельно работаем с коллективами. Ведь не ветераны должны адаптироваться к обществу, а общество - к ветеранам", - подчеркнула Зоя Гейнце.

В частности, программу "Лидерство во время войны" прошли более 1100 руководителей, а программу "Герои рядом" - более 12,5 тысяч работников. Видеокурс по общению с ветеранами, созданный с военным психологом Еленой Никольской, просмотрели более 16 тысяч сотрудников компании.

Ветеранская политика "Метинвеста"

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является рекордсменом среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине. В сотрудничестве с проектом "Сердце Азовстали", компания в этом году начала новую программу по физическому и психологическому восстановлению защитников - "Ветеранский кемпинг".

В рамках программы в этом году запланировано восстановление для трех групп, по 12 ветеранов в каждой. Продолжительность смен - 10 дней. На реабилитацию сотрудников, которые после службы в армии вернулись к работе на предприятиях, компания направит более 1,6 млн грн.

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Ветераны Метинвест
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