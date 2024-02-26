В "Метинвесте" назвали причины, почему украинские предприятия работают, несмотря на нулевую рентабельность

По словам Рыженкова, поддерживать производство особенно сложно: работники одевают на работу бронежилеты и шлемы, а компания обустроила укрытие, чтобы оградить их от прямого огня.

"Очевидно, для компании поначалу это было вызовом, особенно из-за бомбардировки и высокой вероятности ракетных обстрелов, в частности на некоторых наших предприятиях, расположенных буквально в 35-40 километрах от линии фронта. У нас было несколько попаданий", - говорит гендиректор компании.

Рыженков также отметил, что приоритетом для "Метинвеста" является поддержание работы предприятий, даже если это означает, что компания будет едва держаться на плаву. Сейчас металлургические комбинаты Группы работают на 65-75% мощности, а это ниже нормального уровня, указывает издание.

"Если вы хотите быть прибыльными в металлургической промышленности, уровень загрузки предприятия должен быть выше 80%. Но, по крайней мере, мы можем обеспечить работой и зарплатами наших сотрудников и сохранить мощности. Мы можем продолжать обслуживать наших клиентов", - подчеркнул гендиректор "Метинвеста".

Как известно, в 2023 году группа "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд. грн. налогов и сборов. Среди крупнейших по объему отчислений - единый социальный взнос, который составляет 3,3 млрд грн, налог на прибыль - 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц - более 3 млрд грн.

Напомним, бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже более 7,6 млрд грн (свыше $223 млн) за 24 месяца полномасштабного вторжения.