В "Метінвесті" назвали оптимальну модель розподілу екоподатку

Введення моделі автоматичного відшкодування частини коштів, витрачених на екологічну модернізацію підприємств, за рахунок відрахувань екологічного податку буде оптимальним варіантом для бізнесу. Про це сказав начальник управління з ОНС групи "Метінвест" Владислав Варнавський, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, у Верховній раді зареєстровано два законопроекти №10146 і №10147 (автори В. Заружко і М. Єфімов), які пропонують внести зміни в податковий і бюджетний кодекси України, що дозволяє до 70% виплат по екоподатку спрямовувати на відшкодування витрат компаній на екопроект.

Існують і альтернативні проекти законів №10146-1 і №10147-1 (автор О. Недава), які передбачають створення спеціального фонду для акумуляції коштів екоподатку, які в подальшому будуть виділятися на екопроект.

"Основний законопроект пропонує автоматичне відшкодування витрат, які підприємства понесли на вже реалізовані проекти, і по яких вже зрозумілий ефект. Основний законопроект більш зручний у використанні. Це механізм, який вже існує і використовується за іншими напрямами", - сказав Варнавський.

В якості прикладу він навів функціонуючу в Україні модель автоматичного відшкодування ПДВ. "Це працює і це гарна історія", - додав він.

У разі прийняття процедура автоматичного відшкодування екоподатку спростить для підприємств інвестиції в екологічну модернізацію, вважає Варнавський.

"Кожен квартал я рахую, скільки мені потрібно заплатити екоподатку в залежності від того, скільки тонн чого-небудь я викинув, скинув або розмістив у вигляді відходів. Якщо за цей час я встиг побудувати, наприклад, газоочистную установку, то на суму цієї установки я просто зменшую свій платіж. Гроші з компанії не йдуть, не повертаються, жодної корупційної складової", - пояснив Варнавський принцип роботи запропонованої моделі.

Створення спецфонду, на його думку, може ускладнити фінансування екопрограм через бюрократичні процедури, які призведуть до затримки виплат, а також строгих правил використання бюджетних грошей. Використання державних коштів також може бути сприйнято іноземними регуляторами, як неконкурентні переваги українського бізнесу, додає він.