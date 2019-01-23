"Метінвест" завершив перенесення системи SAP на хмарну платформу

Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

Перехід зі своїх систем зберігання в хмарний сервіс компанія почала в 2017 році

Група "Метінвест" завершила перенесення системи SAP на хмарну платформу. Компанія стала першим в Україні користувачем SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC), повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Наголошується, що міграція даних визнана найбільшою за обсягом у Центральній та Східній Європі: в хмарі працюють 138 систем і більше 18 000 користувачів.

Перехід зі своїх систем зберігання в хмарний сервіс компанія почала в 2017 році. Технологія SAP HEC дозволяє істотно зменшити витрати ІТ-структури, прискорити обробку великих масивів даних, підвищити рівень безпеки сервісів. Надійна платформа і програми підтримують операційну роботу "Метінвесту" і стають основою для майбутніх інноваційних проектів.

За даними прес-служби, перенесення систем вимагає оновлення програмного забезпечення до останньої версії та міграції на нову базу даних SAP HANA. Міграція 21 основний бізнес-системи (включаючи систему планування ресурсів підприємства, систему управління транспортуваннями і закупівлями, кадрового адміністрування і розрахунку заробітної плати, систему бюджетування, фінансів та інші) зайняла 18 місяців і пройшла без збоїв.

Над проектом працювала виділена команда SAP, "Метінвест" як бізнес-замовник і "Метінвест Діджитал" – центр IT-експертизи.

Тепер проектна команда займеться формуванням системного підходу до управління процесами підтримки систем, розміщених в SAP НІС, і гнучкого управління змінами.

За словами директора з інформаційних технологій Групи "Метінвест" та генерального директора "Метінвест Діджитал" Сергія Детюка, на цифровому ринку ми шукаємо можливості, які найкраще вирішують завдання нашого бізнесу.

"Реалізуємо проекти і створюємо ІТ-сервіси, здатні ефективно підтримувати розвиток Групи "Метінвест". Так, перенесення дата-центрів на хмарну платформу SAP дозволив поліпшити надійність і безпеку самої платформи, так і сконцентруватися безпосередньо на бізнес-логікою роботи процесів. Впровадження і використання цифрових технологій – один із ключових елементів трансформації бізнесу. А на цьому шляху однаково важливі як готовність бізнесу змінюватися, так і здатність задіяти нові технології", - сказав він.

Директор SAP Україна Максим Матяш у свою чергу зазначив, що цифрова трансформація, гнучкість і готовність до впровадження інновацій – основні орієнтири успіху в бізнесі сьогодні.

"Переконаний, що міграція на SAP HEC буде сприяти збільшенню та укріпленню лідерської позиції Групи Метінвест в індустрії. Безумовно, це один з найскладніших реалізованих хмарних проектів SAP в Центральній і Східній Європі, враховуючи його масштаб і завдання. А також черговий приклад успішної співпраці компаній Метінвест, "Метінвест Діджитал" і SAP, який підтверджує, що завдяки синергії лідерства, інноваційності та високому професіоналізму команд досягаються самі амбітні бізнес-цілі", - сказав він.

Метінвест – найбільший клієнт SAP в Україні з 2012 року. Група використовує 21 SAP-систему, яка автоматизує бізнес-процеси компанії практично у всіх сферах діяльності. У 2014 році Метінвест отримав сертифікат Центру експертизи клієнта SAP рівня Primary, а в 2017 році – сертифікат рівня Advanced. Компанія стала першою в Україні, четвертою в СНД і увійшла в ТОП-50 світових компаній, сертифікованих на цьому рівні.

У 2018 році в Групі створена IT-компанія "Метінвест Діджитал" як центр експертизи цифрових технологій. У цьому ж році, відповідно до рейтингів компанії SAP AG, Група Метінвест визнана компанією №1 по IT-зрілості в Україні і увійшла у десятку світових лідерів ІТ-інновацій в металургії.

Компанія SAP, один з світових лідерів на ринку корпоративних додатків, допомагає компаніям ефективніше управляти своїм бізнесом. Рішеннями SAP сервісами користуються понад 380 000 клієнтів.