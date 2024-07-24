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"Метинвест" запустил программу оздоровления для детей сотрудников-военных и ветеранов

Фото: "Метинвест" запустил программу оздоровления для детей сотрудников-военных и ветеранов (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

"Метинвест" Рината Ахметова запустил программу оздоровления для сотрудников-военнослужащих и ветеранов. Отдых, включая трансфер, для всех детей безвозмездный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В лагерь "Hogwarts" из сети "Super Camp" в Карпатах поедут дети из семей погибших во время службы сотрудников-защитников, попавших в плен, пропали без вести, и детей ветеранов, после демобилизации вернувшихся на предприятия компании.

Партнером "Метинвеста" в этом проекте выступает благотворительная организация "Украинский фонд "Мечта", основанная Юлией Паевской (Тайрой). Фонд уделяет значительное внимание вопросам оздоровления и психологической разгрузки детей, переживающих стресс войны.

В лагере детей ждут разнообразные спортивные и водные развлечения, мастер-классы и саморазвитие, экскурсии и походы, медицинская и психологическая поддержка. И, конечно, волшебные действа и магические дисциплины.

Первые 30 детей из Запорожья уже уехали на оздоровление. Вторая группа из 50 детей отправится на отдых в конце июля, а остальные 20 детей - в середине августа. Каждый заезд продлится 10 дней.

"Мы продолжаем заботиться о детях и поддерживать семьи защитников и защитниц, погибших, защищая наше будущее, а также ветеранов, приступивших к работе на предприятиях Метинвеста. Уверена, что Карпаты станут местом силы и восстановления для детей, переживших тяжелые потери. А приключения и сказочная атмосфера помогут преодолеть стресс и почувствовать жизнь по-новому", - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Программу реализует гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь", которую компания создала в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

С начала полномасштабной войны проект помог более полумиллиона человек. Украинцы получили 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы - медикаменты и оборудование на 9,5 млн грн.

Среди основных направлений работы "Спасаем жизни" протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей. С начала полномасштабной войны психологическую реабилитацию при содействии инициативы прошли около 1 200 женщин и детей.

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Ринат АхметовМетинвест