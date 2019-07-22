"Метінвест" в Запоріжжі відкрив нову дорогу

Група "Метінвест" у Запоріжжі завершила будівництво нової дороги Північне шосе, що з'єднує Заводський район з центром міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби групи.

Як наголошується, автомагістраль повністю відповідає сучасним стандартам будівництва та сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

"Північне шосе побудовано без залучення бюджетних ресурсів, на проект було спрямовано 220 млн грн власних коштів групи "Метінвест" і комбінату "Запоріжсталь". В рамках проекту побудована чотирьохсмугова автомагістраль замість колишньої двосмугової дороги, що дозволило вдвічі збільшити пропускну здатність шосе – більш ніж 16 тис. машин на добу", - повідомили в "Метінвесті".

У прес-службі зазначили, що з метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху між зустрічними смугами і на узбіччях дороги встановлені бар'єрні огорожі. Крім того, велосипедна доріжка винесена за проїжджу частину і облаштована вздовж пішохідної зони.

Освітлення дороги забезпечують енергоефективні LED-ліхтарі. Також комбінат встановить 4 зупиночних комплекси – по 2 в кожному напрямку.

Повідомляється, що "Запоріжсталь" планує виконати рекультивацію відвалів вздовж дороги для зниження запилення, висадити грунтозакріплювальні рослини і молоді саджанці дерев.

Будівництво дороги виконано в рамках реалізації проекту щодо екологічної модернізації сталеплавильного виробництва "Запоріжсталі" з подальшим будівництвом киснево-конвертерного цеху.

За словами генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова, Північне шосе – це дорога до нового, ще більш безпечного для екології киснево-конвертерного цеху, який буде зведений в Запоріжжі.

"Група виконує взяті на себе зобов'язання і продовжує інвестувати в екологічну модернізацію комбінату "Запоріжсталь". Це будівництво - ще один приклад відповідального ставлення групи "Метінвест" до навколишнього середовища", - підкреслив Риженков.

Нагадаємо, гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2008-2018 рр. інвестувала 1,5 млрд гривень у благоустрій міст, в яких розміщені підприємства.