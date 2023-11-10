"Метинвест" отказался от налоговых льгот

"В результате войны Метинвест потерял контроль над двумя крупными комбинатами в Мариуполе и приостановил производство в Авдеевке. Сейчас наши металлургические предприятия загружены на 65-75% мощности, а горно-обогатительные комбинаты - на 35-40%. Эти и другие вызовы, которые мы продолжаем преодолевать, заставили нас перестроить бизнес, чтобы выжить", - рассказала Данкова.

По ее словам, загрузка криворожских ГОКов уменьшилась из-за невозможности вывозить железорудное сырье по морю: сейчас экспорт сырья осуществляется через западные пограничные переходы к потребителям в Европе, но общие объемы этого экспорта значительно ниже, чем в довоенное время.

"Расстояние до портов ЕС втрое больше расстояния до черноморских портов Украины. А это означает удорожание логистики в 4-6 раз против довоенных показателей. На этом фоне динамика рентных платежей снижается. Если в 2022 г. Метинвест заплатил за пользование недрами 3,2 млрд грн, то за 9 месяцев этого года - 1,5 млрд грн", - подчеркнула Данкова.

Так, за 9 месяцев этого года "Метинвест" пополнил бюджеты шести городов присутствия более чем на 2 млрд грн: Кривой Рог получил 750 млн грн налогов, Запорожье - 640 млн грн, Каменское - 524 млн грн, Покровск - 242 млн грн, Авдеевка - 9 млн грн.

"Также с первых дней войны мы помогаем силам обороны Украины сдерживать россиян. "Метинвест" наладил производство стальных изделий для нужд фронта и стал одним из крупнейших среди частного бизнеса страны донором украинской армии. На поддержку государства и его граждан уже направлено почти 4 млрд грн из которых 2 млрд грн - на нужды армии", - отметила Данкова.

Напомним, "Метинвест" за 9 месяцев 2023 года перечислил в бюджеты всех уровней в Украине около 11 млрд грн налогов и сборов.

В частности, было уплачено уплатили 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц.

Плата за пользование недрами составила 1,5 млрд грн, экологический налог - 449 млн грн.