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"Метинвест" открыл книгу памяти погибших в рядах ВСУ сотрудников

Фото: "Метинвест" открыл книгу памяти погибших в рядах ВСУ сотрудников (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За десять лет войны было мобилизовано более 9 тысяч работников Группы "Метинвест" Рината Ахметова. Сотни из них отдали свою жизнь, защищая Украину от врага в рядах Сил обороны. Ко Дню памяти защитников компания создала мемориал своих погибших сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня и каждый день склоняемся перед подвигом павших воинов, ведь они заплатили самую высокую цену на пути к победе. Должны сохранить имя каждого героя и героини, которые уже никогда не вернутся домой. С теплом вспоминаем их улыбки и работу в стальной команде. Гордимся смелостью. и несгибаемостью на поле боя. С честью несем их идеи и мечты в свободное будущее, за которое защитники положили жизнь на круглосуточно работающих на предприятиях, которые они любили всем сердцем", - отметили в "Метинвесте".

Страница обновляется и дополняется, ведь важна каждая история. Почтить память погибших и ознакомиться с их историями можно по ссылке.

Как известно, "Метинвест" также вводит на своих предприятиях многочисленные программы по реинтеграции ветеранов, основанные на лучших европейских практиках.

При необходимости они могут пройти обучение или переквалификацию, а также получить высшее образование в горно-металлургическом университете "Метинвест Политехника" на льготных условиях. Ветеранам предлагают физическую и психологическую реабилитацию на средства компании, а сами коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами.

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