"Метинвест" выделил уже 30 миллионов для обустройства переселенцев в Кривом Роге

В Кривом Роге проживают более 70 тысяч переселенцев. Для убежища людей, вынужденных покинуть свои дома, в Кривом Роге обустроили 86 шелтеров.

Больше всего переселенцев город принял из Херсонской и Донецкой областей.

"Мы находимся вблизи линии фронта, испытываем враждебные атаки, однако у нас есть искренность, чтобы приютить людей, которые были вынуждены выехать из своих домов. Для обеспечения переселенцев власти Кривого Рога под руководством Александра Вилкула выделяют средства из городского бюджета. Способствует приобретению продуктов питания и бытовых вещей, а также в подготовке шелтеров к зиме, и наш надежный партнер - группа Метинвест", - сказал заместитель городского головы Кривого Рога Сергей Милютин.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" отправил уже почти 3,5 тыс. тонн помощи для вынужденных переселенцев и уязвимых слоев населения.

Он оказал помощь уже более 220 тысяч украинцев из уязвимых категорий: прежде всего продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские препараты и расходные материалы.