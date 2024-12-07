"Метинвест" направил 4,4 млрд грн на поддержку армии

Группа "Метинвест" с начала полномасштабной войны инвестировала более 4,4 млрд. гривен в поддержку украинских военных. Вся помощь передается в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Об этом сообщили представители компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди ключевой помощи – 679 мобильных укрытий ("крыевок"), которые могут использоваться как командные пункты и временное жилье. На базе "крыевок" "Метинвест" создал первый в Украине подземный мобильный госпиталь, оборудованный современной медицинской техникой.

В "Метинвесте" разработали уникальные защитные экраны для бронетехники, защищающие танки от FPV-дронов. На фронт передано 246 таких комплектов для техники разных модификаций, включая украинские и натовские образцы.

Кроме того, армия получила:

7667 разведывательных дронов

2003 тепловизоры

569 автомобилей

1,5 млн. литров горючего.

"Наша главная задача - обеспечивать защитников всем необходимым. От укрытий до современной техники. Мы уже масштабировали производство военной продукции и готовы производить больше по государственным заказам", - подчеркнул операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Чтобы обезопасить бронетехнику от FPV-дронов, специалисты "Метинвеста" разработали защитные экраны для танков Т-64, Т-72, американских Abrams, БМП Bradley и уже работают над адаптацией для Leopard 2. Металлические сетки накрывают башню и моторный отсек, создавая препятствие для вражеских дронов. На сегодняшний день армия получила 246 таких экранов, которые значительно повышают шансы экипажа и техники остаться невредимыми.

Для борьбы с минными полями "Метинвест" запустил производство противоминных тралов. Один трал выдерживает до 8-9 подрывов, что позволяет танкам продолжать движение. На фронт уже передано 23 комплекта, но из-за высокого спроса компания планирует увеличить производство.

"Мы развернули производство военной продукции и планируем его масштабировать. Наладили поставки на передовую технику и оборудование. Ежедневно заботимся о том, чтобы наши работники-воины были обеспечены всем необходимым, а по возвращении с фронта на предприятия имели достойную жизнь”, – рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Таким образом, группа "Метинвест" является одним из крупнейших доноров украинской армии среди частных компаний. В целом же инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" передала на помощь Силам обороны и на гуманитарные цели 300 млн долл. (10,6 млрд грн).