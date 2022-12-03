"Метинвест" разработал бронированные щиты для пулеметчиков и операторов крупнокалиберного оружия

Украинские военные получат бронированные щиты, способные оградить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Разработала щиты группа "Метинвест", в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Щиты изготавливаются из закаленных пластин из стали 30MnB5. После термической обработки они приобретают баллистическую устойчивость не ниже 4 класса - выдерживают прямое попадание шаров типа ПС, ПП и ЛПС с расстояния 10 метров.
Устанавливаются такие щиты на поворотную стойку в кузове пикапа, внедорожника и другой легковой или специализированной техники.
Стойка в свою очередь монтируется на крепком подшипнике и крепится к самой раме автомобиля. Это позволяет защитнику вести огонь с вращением оружия вокруг оси. При этом бронещит продолжает закрывать человека от вражеских выстрелов.
Как известно, "Метинвест" также наладила производство специальной стали для бронежилеты: всего украинские бойцы получат 150 тысяч "броников".
Кроме того, группа направила на передовую уже 40 металлических модульных укрытий, которые будут беречь жизнь бойцов, и более 300 полевых печей.
Также предприятия Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.
Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.
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