"Метінвест" і Primetals Technologies підписали меморандум про співпрацю з декарбонізації

"Метінвест" підписала меморандум про співпрацю з компанією Primetals Technologies, міжнародним лідером в області інжинірингу, будівництва та надання послуг для всього життєвого циклу устаткування підприємств металургійної промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Green Deal.
Документ підписаний в ході першого міжнародного форуму "Декарбонізація сталевої індустрії: виклик для України", що проходить в Києві.
Сторони домовилися про реалізацію спільних проектів в галузі сталого розвитку галузі. До них відносяться спільні ініціативи в сфері науково-дослідних робіт в рамках фінансування Horizon Europe і Дослідницького фонду вугілля і сталі, пов'язані з кліматичними та екологічними проблемами в сталеливарній промисловості.
Співпраця включає роботу над технологічними рішеннями, які можуть бути впроваджені на виробничих підприємствах "Метінвесту", а також над перспективними технологіями та рішеннями для всього ланцюжка постачання металургійної та гірничодобувної промисловості, щоб прискорити процес декарбонізації "Метінвесту". Сфери взаємного інтересу включають енергоефективне і інноваційне виробництво сталі на основі DRI (заліза прямого відновлення), уловлювання та утилізацію вуглецю і металургійного газу.
Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що група продовжує шукати можливості для досягнення вуглецевої нейтральності в майбутньому і розробляє детальну дорожню карту щодо скорочення
викидів СO2.
"Ми вважаємо, що співпраця з таким досвідченим технологічним лідером, як Primetals Technologies, сприятиме досягненню проміжної мети декарбонізації і внесе значний вклад у досягнення кліматичної нейтральності з нульовими викидами парникових газів. Це і є головна мета європейського "зеленого" курсу, яка відповідає зобов'язанням ЄС і України по глобальним кліматичним діям в рамках Паризької угоди", - сказав гендиректор.
У свою чергу виконавчий віце-президент і член правління Primetals Technologies Норберт Петермайєр констатував, що компанія є довгостроковим технологічним партнером "Метінвесту" з моменту його заснування.
"Ми пишаємося тим, що супроводжуємо "Метінвест" на його шляху до досягнення цілей по декарбонізації. За десятиліття інновацій, орієнтованих на клієнта, Primetals Technologies стала першопрохідцем в області революційних технологій, і ми впевнені, що таке партнерство допоможе сформувати майбутнє металургійного виробництва", - сказав Петермайєр.
Primetals Technologies зі штаб-квартирою в Лондоні є світовим лідером в області інжинірингу, будівництва та забезпечення життєвого циклу підприємств металургійної галузі. Компанія пропонує повний комплекс технологій, продуктів і послуг, що включає інтегроване електрообладнання та автоматизацію, цифровизацію і екологічні рішення. Діяльність компанії охоплює кожен етап ланцюжка виробництва чавуну і сталі - від сировини до готової продукції - і включає новітні рішення для сектора кольорової металургії. Primetals Technologies - спільне підприємство Mitsubishi Heavy Industries і партнерів, в якому працює близько 7 000 співробітників по всьому світу.
Крім того, "Метінвест" підписав меморандум про співпрацю для реалізації спільних проектів зі скорочення викидів парникових газів з K1-MET, провідним австрійським дослідним центром у сфері металургії.
Нагадаємо, "Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США, має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.
У 2020 році виручка групи склала 10,5 млрд доларів, а рентабельність за показником EBITDA - 21%.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), спільно з керуючою компанією.