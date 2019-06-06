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"Метінвест" попередив про можливі провокації проти компанії

Новини » Промисловість    06.06.2019 - 11:09
"Метінвест" попередив про можливі провокації проти компанії
Иллюстративне фото (metinvestholding.com)

"Метінвест" може стати об'єктом для нападок з боку різних політсил, попередили в прес-службі

Група "Метінвест" попереджає про можливі провокації проти компанії напередодні виборів у Верховну раду. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби "Метінвесту".

Зокрема, в компанії помітили підвищену активність в соціальних мережах певних активістів, які заявили про проведення протестних акцій біля офісів компанії в різних містах України. Активісти називають свої акції "екологічними" і збираються приурочити їх до дня заснування Групи 6 червня, розповіли в "Метінвесті".

У зв'язку з цим "Метінвест" виступив з попередженням про можливі провокації напередодні парламентських виборів в Україні.

"Метінвест" знаходиться поза політичними процесами, однак сама Група та її підприємства в цей період можуть стати об'єктами для нападок з боку різних політичних сил. Деякі з них для досягнення своїх політичних цілей і отримання додаткових балів напередодні виборів будуть використовувати тему охорони навколишнього середовища проти "Метінвесту", - йдеться в заяві.

У компанії додали, що планомірно виконують всі зобов'язання для поліпшення якості навколишнього середовища в містах своєї присутності – Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі.

"Міські екологічні програми розроблені за активної участі громадськості та на поточний момент виконані більш ніж на 50%. Щорічно підприємства компанії виділяють сумарно понад 4 млрд грн на екологічні заходи (в 2018 році – 7,4 млрд грн). Загальні інвестиції Групи в екологічні проекти у 2014-2018 роках склали 33,2 млрд грн (більш ніж 1,2 млрд доларів)", - повідомили в прес-службі.

"Тому в даний час всі звинувачення на адресу Групи щодо невиконання програм з охорони навколишнього середовища та взятих на себе зобов'язань "Метінвест" вважає безпідставними і спрямованими на задоволення політичних амбіцій учасників передвиборних перегонів в Україні", - резюмує "Метінвест".

Як повідомляло РБК-Україна, "Метінвест" в рамках Технологічної стратегії – 2030 модернізує доменне виробництво в Маріуполі. Вчора, 5 червня, на металургійному комбінаті "Азовсталь" Групи приступили до повної зупинки доменної печі №5.

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