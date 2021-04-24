"Метінвест" допоможе реконструювати заповідник "Хортиця" у Запоріжжі

Відповідний меморандум про консолідацію зусиль держави і бізнесу з комплексного відновлення Хортиці був підписаний Мінкультури, Запорізькою ОДА та комбінатом "Запоріжсталь" групи "Метінвест" 23 квітня.

"Метінвест" повністю профінансував розробку концепції проекту реконструкції музею історії запорізького козацтва та кургану єдності на острові. Провести її планують до 30-річчя незалежності.

Генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко зазначив, що будівництво історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" на Хортиці раніше профінансував "Запоріжсталь" і зараз комбінат готовий брати участь у проведенні реконструкції.

"Новий проект реконструкції - це новий етап співпраці бізнесу і держави. Ми відчуваємо особливий зв'язок з головною дестинацією Запоріжжя і прагнемо зробити її ще більш величною, привабливою і комфортною для мільйонів українців і гостей міста", - сказав Мироненко.

Своєю чергою міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підкреслив, що робота з відродження острова Хортиця буде масштабною, тому вкрай важливою є участь у ній компанії "Метінвест", як досвідченого інвестора.

"Проект реалізується під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Будь-які перетворення на острові можливі тільки зі збереженням культурної та наукової спадщини. Важливо, що до нас приєднується для реалізації цього глобального проекту інвестор, міжнародна компанія "Метінвест", у якої є успішний досвід реалізації проектів національного масштабу і яка готова стати провідником перетворень Хортиці", - сказав Ткаченко.

Проект реконструкції заповідника представляє повне оновлення острова з максимально дбайливою реконструкцією інфраструктури, зі збереженням природного балансу і біоценозу заповідника.

Ключове завдання проекту - відновити і реконструювати існуючі об'єкти, повністю виключаючи нові забудови. Музей історії запорізького козацтва увійшов до списку 150 туристичних "магнітів", які планується реконструювати в ході реалізації ініціативи президента "Велика реставрація".