"Метинвест Политехника" и "Днепровская политехника" подписали меморандум о сотрудничестве

Негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" подписал меморандум о сотрудничестве с одним из Национального технического университета "Днепровская политехника". Вузы станут партнерами в образовательной, научной и инновационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Меморандум является важным шагом в совместной миссии укрепления образовательного и научного потенциала Украины. Сегодня инженерно-техническое образование крайне важно для возрождения промышленности нашей страны, которая уже третий год живет при полномасштабной войне. Сотрудничество для обоих университетов предусматривает широкий спектр инициатив, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов инженерной отрасли и развитие научно-технических достижений", - сказал ректор "Метинвест Политехники" Александр Почтенный.

Меморандум направлен на увеличение количества совместных проектов, научных исследований, а также участие в консорциумах ERASMUS+ и других международных инициативах.

Планируется, что совместная работа позволит не только находить новые решения по обеспечению качества образования, мобильности студентов, повышению квалификации преподавателей, но и создавать новые научные результаты.

"Направления образовательной и научной деятельности наших университетов очень схожи, но каждый из нас имеет свою специфику, опыт и сильные стороны. Сотрудничество будет способствовать внедрению передовых подходов в области технического образования, позволит нам объединить усилия и совместно внести важный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и развитие инновационных технологий", - добавил ректор Национального технического университета "Днепровская политехника" Александр Азюковский.

Одной из целей партнерства является построение дружественного студенческого сообщества с возможностью общаться, совместно участвовать в общественных и культурных инициативах.

Напомним, ранее вуз "Метинвест Политехника", который основала компания Метинвест Рината Ахметова, выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям: 143 магистра получили дипломы, которые дают им возможность работать на любых предприятиях мира.

Сейчас в университете проходит новая вступительная кампания.