"Метинвест Политехника" начал третий учебный год: поступили ветераны и защитники "Азовстали"

В первом негосударственном горно-металлургическом университете "Метинвест Политехника" начался третий учебный год. В этом году вуз, кроме бакалавров и магистров, избрали наши защитники: среди абитуриентов - 26 ветеранов войны и защитников мариупольского комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Получением новых знаний и опыта для профессионального роста воспользовались 16 ветеранов, работающих на "Каметстале", "Запорожстали", "Метинвест Сичстале", "Запорожогнеупорном", а также на Центральном, Ингулецком и Южном ГОК.

Связать свое будущее по инженерно-техническим специальностям решили и 10 участников проекта "Сердце Азовстали", направленного на помощь защитникам и защитницам Мариуполя. Среди них - получивший тяжелое ранение и потерявший ногу пилот коптеров "Азова" Владислав Жаворонок (позывной Википедия), матрос ВМС Виталий Барабаш (Беня), который раненым записал видеообращение в Израиль от имени всех евреев в заблокированных "Азовстале" войск Государственной пограничной службы Украины Илья Ильяшенко (Смурф) Все они пережили русский плен и были освобождены.

"Я решил связать свое обучение с "Метинвест Политехникой", потому что вуз активно поддерживает защитников Мариуполя и военных вообще. Мне очень приятно, что преподаватели понимают, кто я, и всячески поддерживают. Я выбрал очень интересную для меня специальность - компьютер" компьютерные науки. И считаю, что за этой профессией будущее", - говорит Илья Ильяшенко.

"Метинвест Политехника" работает в смешанном формате: онлайн обучение сочетается с очными практическими занятиями, лабораторными работами и экспериментами на предприятиях. Ведь впереди большое обновление Украины, и уже сейчас нужны специалисты с универсальными знаниями и практическими навыками.

Всего за три года в "Метинвест Политехники" поступило более 1080 студентов, из которых магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.

"Метинвест Политехника", основанный компанией "Метинвест" Рината Ахметова - университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и платформы в обучении.

Университет основала группа Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов. Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете учатся люди, избравшие для себя нужные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.