"Метинвест Политехника" присоединился к проекту "Школа восстановления громад"

Преподаватели и ученые университета уже разрабатывают учебные модули для 25 команд из разных регионов Украины, помогая громадам преодолевать вызовы послевоенного восстановления.

Модули для повышения квалификации муниципальных менеджеров вуз разрабатывает, ориентируясь на практические аспекты восстановления: анализ данных для планирования, управление проектами, подготовка грантовых заявок и работа с посттравматическим населением. Благодаря современным методикам, участники и участницы получат не только теоретические знания, но и практические инструменты для реализации восстановительных проектов.

Учебная программа сочетает онлайн-лекции, офлайн-встречи, форумы, воркшопы и стади-туры. После завершения программы участники получат сертификаты, а самые успешные смогут продолжить обучение в ведущих украинских университетах.

"Мы считаем своим долгом способствовать подготовке профессиональных кадров, способных восстанавливать громады и строить новое будущее. Участие в проекте "Школа восстановления громад" - это наш вклад в возрождение и развитие Украины. Мы обеспечиваем участников не только знаниями, но и практическими решениями, которые помогут трансформировать страну после победы", - отметил ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

Создание "Школы восстановления громад" инициировали Ассоциация городов Украины и общественная организация "Мариуполь.Реборн". Возникла идея как ответ на запросы громад, которые уже начали восстанавливаться или активно работают над разработкой стратегии восстановления, ведь среди основных вызовов - дефицит профессиональных кадров и экспертных знаний. Поэтому эксперты команды Mariupol Reborn делятся экспертизой по планированию восстановления, готовят квалифицированных специалистов и разрабатывают эффективные стратегии.

Реализуется проект при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine), в партнерстве с Группой "Метинвест" и крупнейшей инвестиционной группой Украины - SCM. Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и член наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн", отметила: роль бизнеса в проекте "Школа восстановления громад" - не только в финансовой поддержке.

"Мы делимся своими успешными прикладными кейсами, в частности через привлечение Метинвест Политехники. Это практический опыт подготовки специалистов, который показывает реальные результаты. Программы Метинвест Политехники аккумулируют весь учебный опыт, давая реальные знания. Поэтому мы надеемся, что это будет полезно каждой украинской общине", - отметила Наталья Емченко.

"Мы можем перенимать успешные кейсы восстановления в других странах, но возрождать пострадавшие от войны территории придется именно нам, украинцам. Поэтому мы создаем возможность учиться у лучших, чтобы построить сильные громады", - отметил председатель Секции Ассоциации городов Украины по вопросам развития деоккупированных и временно оккупированных громад, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как известно, компания "Метинвест" Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования - это самая большая сумма инвестиций среди частных компаний. Сейчас вуз "Метинвест Политехника" выпускает бакалавров, магистров, и имеет собственную аспирантуру: в ней учат не только металлургов, горняков, но и программистов и бизнес-аналитиков - всего 34 образовательные программы. С 2022 года студентами учебного заведения стали более 1000 человек. Пары проводят как офлайн, так и онлайн.