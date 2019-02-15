"Метінвест" підтвердив сертифікат Центру експертизи клієнта SAP рівня Advanced

Сертифікат підтверджує високий рівень якості сервісів Центру

Сертификат подтверждает высокий уровень качества предоставляемых Центром экспертизы сервисов, соблюдение лучших мировых практик и стандартов в области построения ИТ-систем в компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Отмечается, что Центр экспертизы включает в себя ИT-решения, которые направлены на повышение эффективности и прозрачности бизнес-процессов, улучшение ИТ-систем и оперативное реагирование на меняющиеся требования бизнеса.

"Такая система управления в Метинвест Диджитал обеспечивает стабильность и высокое качество операций, снижает затраты на поддержку и развитие ИТ-систем. Центр экспертизы дает возможность быстрее внедрять инновации, сохраняя качество сопровождения бизнеса", - говорится в сообщении.

Как известно, "Метинвест" в 2017 году стал первой в Украине и четвертой в СНГ компанией, а также вошел в ТОП-50 мировых компаний, сертифицированных на уровне Аdvanced.

Напомним, ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Metinvest долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте на уровне "B-" эмитенту Metinvest.