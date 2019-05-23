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"Метінвест" підписав меморандум з вишами Запоріжжя

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 16:26
"Метінвест" підписав меморандум з вишами Запоріжжя
Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

"Метінвест" виділив понад 5 мільйонів гривень на стипендії запорізьким студентам

Компанія "Метінвест", Національний університет "Запорізька політехніка" та Запорізький національний університет підписали 23 травня меморандум про співпрацю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Як відзначили в компанії, угода закріпила загальне прагнення соціально відповідального бізнесу та установ професійної освіти підвищувати рівень підготовки майбутніх промисловців.

В "Метінвесті" сподіваються, що меморандум створить сприятливі умови для реформування освітньої системи підготовки кваліфікованих фахівців технічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці України. Його мета - покращення якості профільної освіти через модернізацію матеріально-технічної бази освітніх установ, актуалізацію навчальних планів і створення комфортних умов для освітнього процесу, мотивацію талановитих і амбітних студентів, націлених на реалізацію власного потенціалу у промисловій галузі.

"Нова стипендіальна програма для понад 400 студентів, підтримка модернізації навчальних класів та лабораторій, спільна профорієнтаційна робота для популяризації металургійних професій - основні напрямки співробітництва відповідального бізнесу – компанії "Метінвест" з запорізькими ВНЗ. Ми не просто роботодавці. Ми готові бути партнерами і беремо на себе додаткові зобов'язання у важливому процесі створення сучасної професійної освіти в Україні", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма.

За інформацією "Метінвесту", меморандум передбачає взаємодію компанії та вишів у проведенні курсів з підготовки ЗНО, курсів за STEM-освіти школярів, стажування студентів і викладачів на базі підприємств.

Тепер кращі студенти Запорізької політехніки, ЗНУ, які навчаються на 1-5 курсах профільних спеціальностей, на конкурсній основі можуть претендувати на стипендії "Метінвесту". Загальна сума соціальних інвестицій компанії складе понад 5,3 млн гривень.

Як відомо, щорічно в рамках програми партнерства з навчальними закладами запорізькі підприємства "Метінвесту" приймають на роботу близько 200 молодих фахівців.

Нагадаємо, раніше група "Метінвест" і Приазовський державний технічний університет (ПДТУ) підписали меморандум про співпрацю.

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