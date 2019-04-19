"Метінвест" першим серед українських компаній отримав сертифікат Vision Zero

Голова Міжнародної асоціації соціального забезпечення (ISSA) в гірничій галузі Гельмут Інес вручив генеральному директору Групи "Метінвест" Юрію Риженкову сертифікат Vision Zero. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Вручення відбулося 18 квітня під час ділового сніданку "Стратегія нульового травматизму: переваги та можливості для бізнесу" напередодні Всесвітнього дня безпеки праці.

В прес-службі "Метінвесту" підкреслили, що компанія здійснює свою діяльність і вибудовує свою стратегію, базуючись на принципах сталого розвитку. Одним з найважливіших напрямків є питання охорони праці і здоров'я людей. Міжнародний сертифікат Vision Zero Група отримала першою серед українських компаній, повідомили в прес-службі.

Зараз Група реалізує ряд великих інвестиційних проектів, на яких задіяні як власні співробітники, так і зовнішні підрядники. Щоб не допустити нещасних випадків на виробництві, з усіма ними проводиться активна робота в галузі охорони праці та промислової безпеки, розповіли в "Метінвесті".

Концепція Vision Zero (або "Нульовий травматизм") представлена Міжнародною асоціацією соціального забезпечення (МАСО) у Сінгапурі 4 вересня 2017 року на XXI Всесвітньому конгресі з безпеки і гігієни праці. Вона позиціонується як якісно новий підхід до організації всієї системи охорони праці на підприємствах.

В основі концепції лежить сім "золотих правил", реалізація яких буде сприяти роботодавцю в зниження показників виробничого травматизму та професійної захворюваності.

В "Метінвесті" зазначили, що всі сім правил дуже гнучкі і підходять для організацій будь-яких масштабів у всіх країнах світу. Це готові інструменти для розробки та реалізації стратегії охорони праці на кожному підприємстві, додали в прес-службі.

"Ключовий пріоритет Групи "Метінвест" – людське життя. В рамках реалізації бізнес-стратегії компанія вдосконалює і переймає кращі світові практики для створення безпечних умов праці на наших підприємствах. Своєю участю в Vision Zero встановлюємо собі більш високі стандарти для підвищення рівня захищеності людей. Оскільки прагнемо не тільки відповідати вимогам законодавства, але і приймати усі можливі додаткові заходи, необхідні для зниження ризиків", - зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

За словами генерального секретаря Міжнародної асоціації соціального забезпечення (ISAA) Гельмута Інеса, асоціація розробила стратегію щодо запобігання травматизму на робочому місці.

"Вона проста і включає в себе сім пунктів. Якщо компанія з нами співпрацює, вона їх дотримується. Ми маємо ряд необхідних напрацювань та інструментів. Регулярно сприяємо проведення семінарів і лекцій, даємо можливості для обміну досвідом підприємствам усередині організації", - сказав він.

Нагадаємо, "Метінвест" і Приазовський державний технічний університет підписали меморандум про співпрацю.