"Метинвест" передал запорожским военным 550 бронежилетов американского образца

Сталь для этих бронежилетов произвел на своих предприятиях "Метинвест".

В целом металлурги передают на передовую более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Кроме того, Метинвест поставил бойцам на передовую 100 модульных укрытий, изготовленных из волнистой стали: каждое такое укрытие при углублении под землю на 1,5 метра выдерживает 152-мм артиллерийский обстрел.

Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций.

Общая сумма помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.