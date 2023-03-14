RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" передал защитникам Бахмута уже 55 стальных укрытий

Фото: "Метинвест" передал защитникам Бахмута уже 55 стальных укрытий (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания "Метинвест" передала защитникам Бахмута очередную партию защитных сооружений собственного производства. Такие укрытия компания производит в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"На днях передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов. Всего с начала вторжения защитники Бахмута получили примерно 55 таких сооружений. Так что фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении", - заявил операционный директор группы Александр Мироненко.

Мобильные укрытия, производимые предприятиями "Метинвест" - это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке - на полтора метра под землю - выдерживают обстрелы артиллерией калибром до 152 мм.

В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выход на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть пищу и высушить одежду.

На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали. "Метинвест" передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. В настоящее время стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, Запорожье и Житомирщине.

Напомним, с 24 февраля 2022 года компания направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках "Стального фронта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестБахмут