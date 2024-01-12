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"Метинвест" передал украинским защитникам партию лодок

Фото: "Метинвест" передал украинским защитникам партию лодок (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Военнослужащие Херсонского направления получили 20 лодок и моторов от милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Метинвест" уже передавал защитникам Херсона разнообразную помощь. В частности, резиновые лодки получали бойцы 36-й бригады, сейчас участвующей в боях на Херсонском направлении.

Также более чем на 2 млн грн "Метинвест" закупил тысячи рукавиц и упаковок с сухим душем, сотни пар перчаток, носков с подогревом, энергетических батончиков, газовых водок и баллонов к ним.

"Метинвест как в начале полномасштабной войны, так и сейчас, системно помогает украинским воинам по всем направлениям - это и Донетчина, и Запорожье, и Херсонщина. И эта помощь не будет прекращаться до полной нашей победы", - отметил операционный директор группы Александр Мироненко.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на поддержку Украины уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн - помощь в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

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