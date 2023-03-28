"Метинвест" передал украинским защитникам беспилотник "Эльф"

"Эльф" - дальний разведчик в режиме фотолит. Он оснащен защищенной GVS-системой и может работать до 2 часов в воздухе с дальностью до 70 километров на вражеских территориях. У него хорошая аэродинамика и очень малая скорость, путём этого его почти не слышно в воздухе уже с высоты 200-300 метров.

Напомним, ранее "Метинвест" передал бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Также бойцы получили от компании 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых свыше 1,6 млрд грн.