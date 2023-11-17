"Метинвест" передал пограничникам 10 микроавтобусов и 10 Валькирий

Бойцы Государственной пограничной службы получили очередную партию техники - 10 микроавтобусов Volkswagen, 5 комплексов БПЛА "Валькирия", каждый из которых состоит из двух самолетов и 5 квадрокоптеров Mavic 3Т с тепловизором. Общая стоимость техники - 12 млн грн, их передала компания "Метинвест".

"Валькирия это комплекс, который сейчас усиленно применяется подразделениями государственной пограничной службы как в дневное, так и в ночное время, чтобы осуществлять разведку и корректировку подразделений. С помощью своих технических характеристик они дают возможность работать на участках, защищенных радиоэлектронными средствами противника, и наводить нашу артиллерию и штурмовые подразделения", - говорит представитель администрации государственной пограничной службы Украины Дмитрий Петренко.

В "Метинвесте" отмечают: авто в отличном состоянии удалось найти в Германии, однако после покупки все они прошли дополнительное ТО, были заменены все жидкости и необходимые запчасти, поэтому ребята, которые будут выполнять задания, могут быть уверены: авто не подведут.

"Сегодня мы передали пограничникам уже более 50 полноприводных бусов, которые они используют, чтобы патрулировать большие участки границы. Валькирий это тоже четвертая партия: всего мы передали уже около 60 штук. Каждый такой аппарат может контролировать 100 километров, поэтому можно сказать, что этими птичками пограничники закрывают почти все наши границы. Также наши Валькирии используются на горячих направлениях - в частности, в Бахмуте", - говорит руководитель Проектного офиса генерального директора компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Силам обороны Украины и на гуманитарные программы уже 6,7 млрд грн.

Помощь защитникам реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт".

"Метинвест" изготовил и передал бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупил для военных более 1500 дронов, почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.