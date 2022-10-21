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"Метинвест" передал ГУР новейшие прицелы на 11 млн гривен

Фото: "Метинвест" передал ГУР новейшие прицелы на 11 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест" в рамках инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" передала Главному управлению разведки 110 новейших тепловизионных прицелов общей стоимостью около 11 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Придавшиеся, оборудованные чувствительными матрицами, используются бойцами в специальных операциях в тылу врага, а также для наблюдения и патрулирования на нашей территории. Их можно устанавливать как насадками на обычные оптические прицелы, так и использовать отдельно.

"Мы очень долго ждали эту партию прицелов, потому что есть задачи, требующие использования специальных дорогостоящих средств, которые трудно найти и купить. Компания Метинвест всегда приходит армии на помощь", - отметил Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР Украины.

Прицелы собирали в разных странах мира и доставляли в Украину около трех месяцев. "Эти прицелы ГУР пригласил еще летом, но сейчас они стали даже более актуальными, ведь уменьшился световой день и необходимость в них растет. Такой техники у врага нет, поэтому это дает нашим ребятам определенное преимущество. Метинвест и Ринат Ахметов поддерживает армию, и мы вместе идем к победе", - объяснил руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал Ринат Ахметов, военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд. грн., и ежедневно эта цифра растет.

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Метинвест