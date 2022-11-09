"Метинвест" передал бронежилеты и каски запорожским спасателям из "Кобры"

Эти бронежилеты укомплектованы надежными бронепластинами четвертого уровня защиты, которые производит "Метинвест". Они смогут защитить сотрудников "Кобры", ведь они одними из первых приходят на помощь людям там, где враг наносил удар. Они разбирают завалы, тушат пожары и спасают человеческие жизни, поэтому эта защита для них необходима. И в случае необходимости в такой помощи, мы ее обязательно предоставим", - сообщил директор по инжинирингу "Запорожстали "Николай Петряков.

Заместитель начальника коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев отметил, что защитные средства высокого качества.

Напомним, всего в рамках милитарной инициативы предприятия Ахметова передают на фронт более 150 тыс. средств защиты.

Кроме того, на днях украинские бойцы получили почти 30 специальных модульных укрытий, каждое из которых вмещает целое отделение военных, и при правильной установке может защитить даже от артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Также Ахметов передал ВСУ 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам точнее "накрывать" позиции врага стоимостью 9 млн грн.

Всего с начала войны компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам более 2,1 млрд грн.