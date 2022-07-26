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"Метінвест" передала українським бійцям 150 дронів DJI Mavic 3

Фото: "Метінвест" передала українським бійцям 150 дронів DJI Mavic 3 (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія "Метінвест" передала українським воїнам 150 дронів: 20 отримало Головне управління розвідки Міноборони України, а 130 - Сухопутні війська ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Речник голови Київської обласної військової адміністрації Олег Матвієнко також повідомив, що допомога військовим від "Метінвесту" йде регулярно та системно.

"Всі українці об’єдналися в прагненні здолати ворога. З такою великою підтримкою ми обов’язково переможемо", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" передав українським захисникам 100 автомобілів, котрі відправляться на передній край, щоб допомагати військовослужбовцям у виконанні бойових завдань.

Також "Метінвест" передав ЗСУ вже понад 400 дронів, 1 500 тепловізорів, майже 18 тисяч бронекасок та 27 тисяч турнікетів. Всього від початку війни компанія направила на допомогу Україні та українцям понад 1,7 млрд гривень.

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