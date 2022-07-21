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"Метінвест" передала бійцям Нацгвардії чергову партію бронежилетів

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Четвер 21 липня 2022 15:23
"Метінвест" передала бійцям Нацгвардії чергову партію бронежилетів Фото: "Метінвест" передала бійцям Нацгвардії чергову партію бронежилетів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Військовослужбовці Національної гвардії отримали чергову партію в 500 бронежилетів високого рівня захисту від компанії "Метінвест". Загалом нацгвардійці отримали вже 2500 бронежилетів від компанії, в планах - доставити майже вдвічі більше до кінця серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Чергову партію бронежилетів ми передаємо особового складу частин Національної гвардії України, які несуть службу на Херсонщині та Миколаївщині. У наших планах - до кінця серпня доставити ще приблизно 4000 комплектів", - заявив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Днями також "Метінвест" передала українським воїнам 100 повнопривідних автомобілів для виконання бойових задач та евакуації поранених. Вартість допомоги сягнула 2 мільйонів доларів.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" спрямував на потреби армії, підтримання національної економіки та допомогу мирним жителям спрямувала вже понад 1,7 млрд грн.

Так, компанія передала ЗСУ близько 400 дронів, 1 500 тепловізорів, майже 18 тисяч бронекасок, 27 тисяч турнікетів і 500 аптечок.

Крім того, "Метінвест" передав військовим медикам ГУР 20 машин швидкої допомоги вартістю 300 тисяч євро, а ЗСУ - медикаменти та медобладнання майже на 21 млн грн.

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