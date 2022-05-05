ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Метінвест" передав ВСУ на гуманітарні цілі 1,2 млрд гривень

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 18:21
"Метінвест" передав ВСУ на гуманітарні цілі 1,2 млрд гривень Фото: "Метінвест" передав ВСУ на гуманітарні цілі 1,2 млрд гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" за понад два місяці війни спрямувала вже 1 млрд 176 млн гривень на проекти допомоги Україні та українцям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Основні зусилля група направила на допомогу ЗСУ, теробороні та Національній поліції. Сумарно 100 000 бронежилетів буде передано для захисників України. Це дозволить закрити суттєву потребу всіх сил оборони України.

Компанія купує за кордоном бронесталь, а також опанувала виробництво власної спецсталі. Потужності "Метінвесту" дозволяють виготовляти понад 20 тонн спецсталі для бронежилетів щотижня.

Також компанія закупила за кордоном готові бронежилети. Також закуплено 1100 тепловізорів, понад 8100 касок, більш як 25 000 медичних турнікетів та аптечок, приблизно 20 дронів, понад 110 одиниць автотранспорту, виготовлено 60 000 протитанкових їжаків і понад 20 000 шипованих ланцюгів проти колісної техніки.

Крім того, разом із компанією ДТЕК (енергетичний бізнес SCM) "Метінвест" стала одним із засновників гуманітарного проекту "Рятуємо життя". Проект купує та доставляє гуманітарні вантажі, насамперед харчові продукти, із Європи до України. За два місяці майже 30 тисяч осіб отримали допомогу.

Окремий напрям - програма медичної допомоги у співробітництві з МОЗ в Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському, Покровську та Авдіївці, яка поєднує закупівлю й передачу тисяч наборів медикаментів, а також придбання медичного обладнання для лікарень й амбулаторій.

Для допомоги співробітникам у Запоріжжі відкрили Центр реабілітації та реінтеграції, де переселенці можуть отримати медичну та психологічну допомогу, а також знайти нове місце роботи або пройти перенавчання. Другий центр відкривається в Кам'янському.

Загалом на підприємствах Метінвесту підготували понад 4000 вакансій для маріупольців й авдіївців. Також у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську облаштовано 6000 місць для тимчасового проживання працівників і їхніх сімей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест ВСУ
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня