"Метінвест" передав військовим вже майже 500 дронів

З початку війни група "Метінвест" стала постачальником безпілотників для ЗСУ та передала українським військовим майже 500 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

На оснащення українських військових компанія "Метінвест" передає дрони марок DJI Air 2S Fly More Combo, DJI Air Mavic 3 Fly More Combo та Autel.

Деякі моделі мають 24-кілометровий радіус дії та висоту польоту до 1 км, а підготовка до роботи триває всього 2 секунди. Ці безпілотники транслюють зображення в якості 6К.

"Безпілотники дозволяють стежити за силами противників, перенацілювати зброю, вживати заходів, щоб зупинити просування ворога чи врятувати життя. Завдяки дронам кожна частина, що має цих "пташок", отримує суттєву тактичну перевагу. На жаль, БПЛА - це витратний матеріал: зазвичай дрон здатен пережити 10-15 вильотів. Тож захисники потребують їх постійного поповнення", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нові партії обладнання "Метінвест" закуповує за кордоном. Такі безпілотники відповідають вимогам військових за автономністю роботи, дальністю та висотою польотів. Деякі зразки додатково укомплектовані тепловізорами.

Нагадаємо, в рамках програми "Сталевий фронт" група надала уже 1,7 млрд грн допомоги мирним мешканцям України та ЗСУ: воїни отримують 100 тисяч бронежилети, майже 200 авто, дрони, тепловізори та аптечки, а мирні мешканці - продукти харчування, медикаменти, допомогу у працевлаштуванні та поселенні.