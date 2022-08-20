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"Метінвест" передав у Авдіївку понад 30 тонн пального

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Субота 20 серпня 2022 14:34
"Метінвест" передав у Авдіївку понад 30 тонн пального Фото: "Метінвест" передав у Авдіївку понад 30 тонн пального (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Громада прифронтової Авдіївки, яка постійно потерпає від обстрілів, отримала від групи компаній "Метінвест" 34 тонни пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Завдяки підтримці "Метінвесту" ми зможемо евакуювати населення, забезпечувати мешканців технічною водою, розвозити гуманітарні вантажі, ліки та питну воду", - розповів заступник керівника Авдіївської міської військової адміністрації Євген Удовенко.

Через обстріли в Авдіївці не працюють магазини, лікарні та інші міські об’єкти. Проте в місті досі лишаються жителі, які відмовилися виїхати.

Раніше військові та співробітники комунальних служб Авдіївки також отримали від Метінвесту понад 1500 одиниць захисної амуніції.

У межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя", який реалізує група "Метінвест" у координації з Фондом Ахметова, до мешканців Авдіївки та прилеглих сіл доставили також 19 000 продовольчих наборів.

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Метинвест Авдіївка
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