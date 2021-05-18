"Метінвест" спростовує звинувачення в нібито змові на тендерах УЗ

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву компанії.

Згідно із заявою компанії, підприємства "Метінвесту" реалізують свою продукцію кінцевим споживачам не тільки через підприємства групи (СМЦ), а й шляхом надання вільного доступу до продукції незалежним трейдерам і дистрибуторам.

При цьому група жодним чином не втручається в господарську діяльність таких трейдерів і дистрибуторів. Вибір ними способів реалізації (шляхом прийняття участі в публічних закупівлях або на вільному ринку) і покупців, а також проведення переговорів з ними і формування ціноутворення цілком є їх комерційною ініціативою.

Як наголошується в документі, "Метінвест-СМЦ" в рамках закону "Про публічні закупівлі" і з урахуванням кращих європейських практик послідовно виступає з ініціативою імплементації договірних умов з формульного ціноутворення при проведенні тендерних процедур, що сприятиме прозорості цін і їх відповідності ринку.

У компанії відзначають, що підприємства групи "Метінвест" (зокрема, "Метінвест-СМЦ"), неухильно дотримуються вимог чинного законодавства і належним чином виконують свої зобов'язання за результатами процедур публічних закупівель, незалежно від зростання ціни на ринку металопрокату. Відвантаження продукції здійснюється за фіксованими цінами договорів, укладених за підсумками тендерів.

Крім конкуренції з боку українських дистрибуторів і трейдерів, з продукцією групи "Метінвест" конкурує і продукція іноземних виробників (Voestalpine Schienen GmbH Austria, Vossloh Fastening Systems GmbH Germany, Plastwil Sp.z O. o. Poland, Schwihag AG Switzerland), їх дилерів, а також ряду виробників країн СНД.

Так, в кінці 2020 року "Метінвест-СМЦ" відвантажив 45,5 тис.тонн рейок за договором в рамках фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за ціною істотно нижче офіційного прайсу компанії в умовах значного зростання світових цін на квадратну заготовку.

Більш того, на тендері "Метінвест-СМЦ" запропонував ціну істотно нижче мінімальної ціни інших виробників, підкреслюється в заяві групи.