"Метінвест" оприлюднить дані про викиди на маріупольських меткомбінатах

Група "Метінвест" буде поетапно передавати у відкритий доступ результати роботи модернізованих об'єктів маріупольських меткомбінатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в "Метінвесті", першими стануть дані про середньодобові концентрації пилу на джерелі викидів після рукавного фільтра газоочистки зон спікання агломашин №7-9 ММК імені Ілліча.

Інформацію підприємство буде передавати на щотижневій основі для розміщення на сайті Донецької обласної державної адміністрації. Найближчим часом аналогічні графіки будуть надані громадськості по інших нових та модернізованих об'єктах металургійних підприємств Маріуполя.

Як відомо, в рамках екомодернізації аглофабрики ММК імені Ілліча в березні 2018 року був побудований перший комплекс двоступеневого очищення аглогазів від зон спікання агломашин №7-9. В якості першої сходинки на кожну агломашину встановлені вдосконалені циклони, в якості другого ступеня – застосований потужний рукавний фільтр, що дозволяє знизити викиди пилу більш ніж у 10 разів.

У першому кварталі 2020 року планується завершити черговий етап модернізації аглофабрики, в результаті якого будуть встановлені ще три рукавних фільтри, що покривають зони спікання всіх агломашин, а до кінця року проект реконструкції буде виконаний повністю. До завершення проекту всі комплекси нової газоочистки, що зводяться, будуть працювати в режимі пуско-наладки.

"Метінвест" заявляє, що налаштований на конструктивний діалог з громадськістю, а також міською та обласною владою. На підприємствах проходять зустрічі робочої групи з виконання публічних зобов'язань, після яких представники громадськості можуть відвідати з екскурсією модернізовані об'єкти меткомбінатів Маріуполя, повідомили у компанії.

"Ми впевнено рухаємося в напрямку виконання екологічної програми, затвердженої та громадськістю, органами влади. Ще на етапі розробки техзавдань ми закладаємо в проекти екологічні показники на порядок жорсткіші за перспективні українські нормативи. Більше того, компанія "Метінвест" прийняла рішення, яке не передбачено жодними державними зобов'язаннями, але яке за фактом підтвердить результати нашої праці і багатомільйонні інвестиції в екологію міста Маріуполя. Ми будемо щотижня показувати ефективність роботи газоочистки зон спікання агломераційних машин №7-9. Як тільки ми будемо вводити нові об'єкти і завершувати на модернізацію існуючих, також будемо надавати в публічний доступ. Це буде найкращим підтвердженням виконання екологічних програм нашим меткомбінатом і групою "Метінвест", - зазначив генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.

Нагадаємо, "Метінвест" виступає генеральним партнером конкурсу робітничих професій WorldskillsUkraine, який вже четвертий рік проходить в Україні.