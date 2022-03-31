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"Метінвест" почав виробництво пластин для бронежилетів

Фото: "Метінвест" почав виробництво пластин для бронежилетів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" почала виробництво пластин для бронежилетів для бійців української армії і тероборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Юрія Риженкова.

"Ми освоїли виробництво броньових пластин для бронежилетів на наших виробництвах, і вже на сьогодні передали більше 2 тисяч таких пластин-з них вже виготовили бронежилети для ЗСУ, тероброни і Національної поліції. Ще ми веземо допомогу, закуплену за кордоном - в основному це каски, аптечки, бронежилети", - розповів він.

Також, за його словами, з початку агресії компанія передала ЗСУ понад 40 тисяч їжаків, понад 10 тис.спеціальних шипованих ланцюгів проти колісної техніки.

"Також копання передає метал для того, щоб підрядники і партнери теж робили протитанкові їжаки і ланцюги на своїх підприємствах", - поділився Риженков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю касок, бронежилетів і аптечок для бійців української тероборони: перша партія закуплених товарів вже розподілена між воїнами.

Ще 500 тисяч доларів компанія виділила на закупівлю засобів захисту для тероборони Запоріжжя.

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МетинвестЗбройні сили України