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"Метінвест" доставив з Польщі понад 117 тонн товарів першої необхідності

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Середа 30 березня 2022 15:19
"Метінвест" доставив з Польщі понад 117 тонн товарів першої необхідності Фото: "Метінвест" доставив з Польщі понад 117 тонн товарів першої необхідності (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Група "Метінвест" організувала двоступеневу систему надання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на генерального директора групи Юрія Риженкова в ефірі "Україна24".

"У нас є гуманітарний хаб, який ми відкрили на базі "Метінвест" Польща. "Метінвест", спільно з ДТЕК, в координації з Фондом Ріната Ахметова, закуповує і збирає гуманітарну допомогу, яку передають європейські країни. Там вона акумулюється, і відправляється в Запоріжжя - в Гуманітарний штаб на базі "Запоріжсталі", де вона сортується, укладається в набори, і відправляється в міста, куди ми можемо її доставити", - зазначає він.

За його словами, в першу чергу допомогу отримують міста, що знаходяться в блокаді, це Пологи, Енергодар, Бердянськ, де допомогу роздавали переселенцям з Маріуполя.

"З Польщі ми доставили 117 тонн товарів першої необхідності - продукти тривалого зберігання, Медичні товари, а ще 300 тонн поки знаходяться в дорозі. З центру в Запоріжжі, де ми сортуємо не тільки європейську допомогу, а й те, що ми закуповуємо в Україні, було вже відправлено людям понад 1 тис. тонн допомоги", - заявив Риженков.

Нагадаємо, раніше Риженков заявив, що Україна втратила через війну з Росією близько 30-40% своїх металургійних потужностей.

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