В Metinvest Digital рассказали, какие решения ИИ больше всего помогут в автоматизации бизнеса

При этом некоторые реализованные решения применимы не только в промышленности, поэтому Metinvest Digital делится своей экспертизой с другими компаниями на внешнем рынке.

"Внедрив ИИ в металлургии, мы проанализировали, что можем предложить рынку. В этом году мы начали сотрудничать с другими крупными бизнесами, в том числе с лидерами рынков фармакологии, агросектора, ритейла и даже производства мебели", - рассказал руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк во время тренинга для специалистов Фонда Рината Ахметова.

По его словам, для бизнеса наиболее полезными являются решения на основе MyOCR (Интеллектуальная система обработки документов), SPAIS (Единое решение для систем компьютерного зрения) и корпоративные переводчики.

Также интерес вызывает интеллектуальная система поддержки AI Service Desk, которая автоматизирует обработку обращений пользователей - в частности, функции перевода и изменения формата потенциально могут упростить процесс обработки информации.