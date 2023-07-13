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"Метинвест" бесплатно изготовит трезубец для монумента "Родина-мать"

Фото: "Метинвест" бесплатно изготовит трезубец для монумента "Родина-мать" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" бесплатно изготовит и передаст государству сталь для нового герба-трезубца на щите монумента "Родина-мать", который в ближайшее время заменит герб советского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Проект реализует Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с партнерами и финансовыми донорами в продолжении процесса декоммунизации и дерусификации в Украине. Монтаж должен быть завершен до 24 августа.

Разработал проект Украинский институт стальных конструкций имени В. М. Шимановского. Украинский трезубец на щите представляет собой идентичную старому гербу объемную конструкцию.

Трезубец изготовят из двух типов металла: нержавеющей стали "Метинвеста" толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Для создания проекта и ремонтных работ по трезубцу "Метинвест" аккумулировала значительные ресурсы и привлекла специалистов из нескольких предприятий компании в Украине.

Непосредственно прокат стали для обновленного символа выполнили сотрудники "Запорожстали".

"Мы считаем, что один из самых главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать трезубец из высококачественной украинской стали - как символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент, а его был создан из стали "Запорожстали", - сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что монумент "Родина-мать" в Киеве декоммунизируется. На щите заменят советский герб трезубцем.

В прошлом году в приложении "Действие" провели опрос о том, стоит ли заменить герб СССР трезубцем на щите "Батькивщины-матери". 85% из 800 тысяч украинцев поддержали декоммунизацию.

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Метинвест