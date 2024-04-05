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"Метинвест" Ахметова увеличит отчисления в госбюджет в 2024 году

Фото: "Метинвест" Ахметова увеличит отчисления в госбюджет в 2024 году (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В 2023 г. группа "Метинвест" Рината Ахметова перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. В этом году динамика отчислений увеличилась: уже в I квартале 2024 года компания ожидает роста отчислений до более чем 4 млрд грн против 2,5 млрд грн в I квартале прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью финансовому директору группы Юлии Данковой.

"Если сравнивать с I кварталом 2022 г., то тогда компания уплатила 6,9 млрд грн налогов. Но нужно учитывать, что это начисление по результатам IV квартала 2021 г., который был пиковым для металлургов, за два эффективных месяца до полномасштабного вторжения. А в январе-марте этого года мы рассчитываем увеличить выплаты по всем видам налогов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - пояснила она.

В то же время она отметила: украинский бизнес сейчас как никогда нуждается в поддержке со стороны государства, особенно в вопросах налогового регулирования. В частности, стоило бы вернуться к внедрению модели налоговой консолидации, эффективно работающей в развитых странах, и начать процесс сокращения дублирующих налогов - тебе бизнес мог бы направить уволенные средства на инвестиции, которые создадут новые рабочие места.

"Также сейчас, в условиях военных действий, мы недополучаем возмещение НДС, потому что государство так и не научилось бороться с рискованными налогоплательщиками. В конце концов, государство будет иметь рост налоговых поступлений, если решит этот вопрос. К тому же налоговое не будет отвращать так много ресурсов, которые может быть направлено на более полезные дела", - отметила Данкова.

Напомним, в 2023 году "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Компания стала крупнейшим среди частного бизнеса в Украине донором ВСУ, поставляет оборудование и технику, а также производит стальные изделия для фронта.

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Метинвест