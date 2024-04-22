"Метинвест" Ахметова заплатил бюджет в I квартале 4,2 млрд гривен налогов

Среди крупнейших по объему отчислений - возросшая в 7,5 раза плата за пользование недрами против I квартала 2023 года до 1,3 млрд грн. Также группа увеличила уплату налога на доходы физических лиц на 22% – до 791 млн грн.

Кроме того, "Метинвест" перечислил в бюджет 870 млн. грн. единого социального взноса, что на 20% превышает показатели І квартала 2023 года.

"Несмотря на войну и множество неблагоприятных для бизнеса факторов, нам удалось добиться положительной динамики отчислений. Это результат работы нашей команды и перестройки компании к новым условиям. Как крупнейший налогоплательщик в отрасли, мы осознаем, что от нашей стабильной работы зависит экономика прифронтовых регионов и всей страны, а также способность поддерживать армию и украинцев. И будем делать все, чтобы и дальше преодолевать все испытания военного времени на пути к победе", - отметил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году группа "Метинвест" уплатила в бюджет Украины 14,6 млрд грн налогов.