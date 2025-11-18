"Метинвест" Ахметова вошел в десятку лучших социально ответственных компаний Украины

С начала полномасштабного вторжения на социальные программы "Метинвест" направил около 10 млрд грн. Несмотря на потерю части активов в результате боевых действий, компания сохранила производственные мощности и стала одним из крупнейших частных доноров для оборонного сектора и гражданского населения.

Помощь ВСУ

В рамках оборонной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" на поддержку армии направлено 5,2 млрд грн. За 2022-2024 годы 58% всех КСВ-расходов касались обеспечения Вооруженных сил: "Метинвест" предоставил бойцам 805 мобильных стальных укрытий, участвует в строительстве фортификаций и поставляет специальные металлические конструкции.

Среди ключевых решений компании - производство и передача ВСУ 300 металлических экранов и трехтонного панциря для защиты комплекса Patriot. Также ВСУ получили 150 тыс. единиц амуниции, 25 тыс. шлемов, более 8200 дронов и более 70 автомобилей.

На тактическую медицину выделено около 26 млн грн. Кроме того, Метинвест профинансировал строительство двух подземных госпиталей.

Гуманитарные инициативы

Гуманитарное направление "Метинвеста" охватывает проект "Спасаем жизнь", который стал одним из самых больших частных в Украине. Помощь уже получили более 500 тыс. гражданских: компания предоставила 4200 тонн продуктов питания, средств гигиены и вещей первой потребности в регионах, подвергшихся наибольшим разрушениям.

Также "Метинвест" инвестирует в восстановление громад, где работают его предприятия: ремонтируются школы, больницы, жилые дома, транспортная инфраструктура.

В рамках проекта "Цитадель" в школах и общественных пространствах устанавливают модульные подземные укрытия, а в Запорожье профинансировано установка 2000 "мягких окон" для поврежденных объектов.

Также компания подготовила более 200 типовых проектов зданий, которые могут быть использованы при восстановлении страны, в рамках своей программы "Стальная мечта".

Поддержка ветеранов и работников

Важным направлением является поддержка сотрудников и ветеранов: на социальные программы для работников "Метинвест" выделил около 49 млн долларов, включая финансовую помощь, временное жилье и реабилитационные услуги.

В компании работает около 50 тыс. человек, из которых более 8 тыс. служат в Силах обороны. С 2022 года "Метинвест" формирует систему реинтеграции для возвращающихся со службы военных, на эти программы выделено 550 тыс. долларов.

Также компания положила начало проекту "Свободные волны", который обеспечивает военным и ветеранам доступ к бассейнам в трех городах, и обеспечивает ветеранов профессиональной адаптацией, предусматривающей бесплатное переобучение и индивидуальные карьерные программы.

Образование

Компания инвестирует в техническое образование через частный университет "Метинвест Политехника": за пять лет обучения в нем начали более 1330 студентов на разных образовательных уровнях.

В университете преподают как ученые, так и инженеры компании, а студенты привлекаются к производственным проектам и получают стажировку на предприятиях "Метинвеста".

На программы повышения квалификации уже прошли обучение 970 слушателей, 4150 работников овладели специализированными тренингами.