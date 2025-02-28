"Метинвест" Ахметова в этом году направит более миллиарда инвестиций в завод "Запорожсталь"

В прошлом году инвестиции в поддержку производственных мощностей "Запорожстали" составили 938 млн грн. В этом году запланировано увеличение суммы до 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Запорожстали".

На эти средства будут проведены капитальные ремонты агломашин, станов и нагревательных колодцев, модернизация прокатного производства, обновление бытовых помещений сталеплавильного цеха и цеха водоснабжения, и ряд других проектов.

В прошлом году на заводе провели капремонты основных производственных агрегатов, а также реализовали инвестиционные проекты по охране труда, информационным технологиям и социальной сфере, с общим объемом инвестиций в 938 млн гривен.

Среди ключевых проектов - ремонт трех доменных печей с общим объемом инвестиций более 230 млн гривен. Аналогичные инвестиции направлены на выполнение комплекса капитальных ремонтов основных агрегатов прокатного передела.

Комбинат выполнил капитальный ремонт оборудования двух агломашин, включая ревизию природоохранного оборудования. Также внедрен ряд инвестиционных проектов по диджитализации производственных процессов и обновлению IT инфраструктуры. Ежегодно предприятие инвестирует в улучшение условий рабочего быта для работников: капитально отремонтированы два санитарно-бытовых помещения и установлены два новых модульных санкорпуса.

"Главный фокус программы капитальных инвестиций "Запорожстали" сконцентрирован на поддержании эффективной и безотказной работы производственного оборудования и его очистных сооружений. Ведь работающее предприятие обеспечивает работу специалистов, экспорт и валютную выручку, поступления в государственный бюджет, поддержку региона присутствия и т.д.", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Тарас Шевченко.

Как известно, "Метинвест" заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.