"Метинвест" Ахметова создал бронезащиту для ЗРК Patriot

Компания уже производит стальные экраны для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams и БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на различные модификации Leopard 2. Сейчас силы обороны получили более таких 300 экранов. Метинвест сообщает, что новой разработкой стала защита для американских ЗРК Patriot, которые защищают небо над Украиной.

"Защитники неба тоже нуждаются в надежной защите. Поскольку это одно из главных направлений инициативы Стальной Фронт, в котором мы имеем большой опыт, неудивительно, что именно нам доверили такую ответственную миссию. За полтора месяца мы с нуля создали проект и по чертежам изготовили из украинской бронестали Метинвеста щит для экипажа ЗРК Patriot, который гарантирует защиту от осколочных поражений как защитникам, так и комплексу управления системой ПВО", - отметил руководитель направления стального производства "Метинвеста" для нужд украинской армии, операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Новое изделие - это бронепанцирь для мозгового центра ЗРК Patriot, модуля управления комплексом MIM-104, управляющего системой противовоздушной обороны от осколочных поражений. Он изготовлен из стали марки 30ХН2МА, которая отличается повышенными свойствами износостойкости, прочности, вязкости и сопротивления механическим нагрузкам.

Панцирь состоит из почти 200 элементов - пластин бронированной стали толщиной до 8 мм, которые защищают центр управления комплексом ПВО. Общий вес панциря превышает 2,6 тонны, однако никоим образом не влияет на функциональность или мобильность комплекса.

Над созданием панциря для ЗРК Patriot работала команда проектных инженеров, которые курировали работу токарей, слесарей, механосборщиков и электрогазосварщиков.

Система Patriot - зенитный ракетный комплекс. Сердцевиной системы является радар AN/MPQ-53 Patriot, именем которого и назвали весь комплекс. Это многоцелевая радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР), работающая в G или H-диапазонах. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики с воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет 170 км.

Стальной фронт Рината Ахметова - инициатива бизнесмена, объединяющая помощь его бизнесов Силам Обороны. Общая сумма, которую направил Ринат Ахметова на помощь военным и гражданским украинцам, превышает 10,6 млрд грн.