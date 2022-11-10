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"Метинвест" Ахметова уплатил за 9 месяцев почти 18 млрд налогов

Фото: "Метинвест" уплатил за 9 месяцев почти 18 млрд налогов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" за 9 месяцев компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине около 18 млрд грн налогов и сборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Наибольшая выплата - налог с прибыли: за январь-сентябрь украинские предприятия "Метинвеста" уплатили в государственный и местные бюджеты более 6 млрд грн.

Вторая по размеру сумма платежей - единый социальный взнос: 3,3 млрд грн.

Далее следует налог на доходы физических лиц: благодаря тому, что компания пытается удержать свои рабочие коллективы, в казну Украины уплачено более 3 млрд грн.

"Метинвест остается одним из крупнейших налогоплательщиков. Закрытие из-за войны черноморских портов приводит к тяжелой ситуации с логистикой продукции наших ГОКов в Кривом Роге, уменьшению уровня загрузки, простоя предприятий. Однако мы ищем альтернативные пути для экспорта продукции, улучшаем операционную эффективность и помогаем армии и населению, чтобы поскорее приблизить победу Украины", - заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Напомним, с начала войны предприятия группы направили уже 2,1 млрд гривен на помощь ВСУ и мирным жителям Украины.

Кроме того, компания учредила программу поддержки медицинских учреждений в прифронтовой зоне - Запорожье, Кривом Роге, Авдеевке, Каменском и Покровске.

Общее финансирование по этой программе уже достигло 130 млн. грн.

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Метинвест