"Метинвест" Ахметова за год направил более 170 млн долларов на экологические проекты

В 2024 году экологические расходы компании "Метинвест" составили 170,5 млн долларов, из которых 39,8 млн долларов - капитальные инвестиции, 129,1 млн долларов - текущие расходы и 1,5 млн долларов - прочие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.
Инвестиции компании сосредоточены в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.
Сумма экологических расходов увеличивается ежегодно: в 2024 она на 2% больше, чем в 2023 году, и на 5% больше, чем в 2022 году.
Экологические инициативы продиктованы необходимостью соответствовать требованиям европейского законодательства, в частности, таким системам, как MRV (мониторинг, отчетность и верификация), CBAM (механизм трансграничной углеродной корректировки), ESRS (стандарты отчетности устойчивого развития) и ETS (система торговли выбросами).
Для каждого предприятия, которое готово поставлять свою продукцию в ЕС и интегрироваться в евросообщество, эта терминология трансформируется в виде инвестиций в экологические проекты.
Экологические инициативы позволяют предприятиям не только уменьшать воздействие на окружающую среду, но и экономить, отмечают в "Метинвесте".
Также использование альтернативных источников энергии, таких как биотопливо, сокращает расходы на энергоресурсы, а системы мониторинга, такие как MRV или ETS, предоставляют инструменты для анализа эффективности и принятия управленческих решений.
В "Метинвесте" рассказали, что отдельные предприятия оптимизируют энергопотребление и постепенно переходят на альтернативные источники энергии. Так, на Северном и Центральном ГОКах осуществлено частичное замещение природного газа биотопливом (лузга подсолнечника) - это способствует снижению выбросов CO₂.
Также компания внедряет системы администрирования выбросов CO₂, такие как MRV, CBAM, ESRS и ETS.
"Эти системы позволяют не только соответствовать европейским стандартам, но и оптимизировать производственные процессы, снижая затраты на топливо и энергию", - комментируют в компании.
Там ожидают, что выполнение требований этих систем не только будет способствовать уменьшению экологической нагрузки, но и обеспечит экономические преимущества: сокращение расходов на энергоресурсы, повышение эффективности производства и возможность бесперебойного экспорта в ЕС.
Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. С 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.
Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на "Метинвест" приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.