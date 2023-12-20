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"Метинвест" Ахметова планирует вложить в модернизацию металлургических заводов более 9 млрд долларов

Фото: "Метинвест" планирует вложить в модернизацию металлургических заводов более 9 млрд долларов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Метинвест" Рината Ахметова планировала перестроить заводы в Украине под производство низкоуглеродистой стали, в том числе - построить электроплавильные печи на "Запорожстали" вместо мартена. Также в планах была модернизация Каметстали и ММК им. Ильича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании Юрия Рыженкова.

"Модернизацию "Запорожстали" мы оценивали около $2 млрд. Однако зеленая металлургия нуждается в много металлоломе, или высококачественных DR-окатках, поэтому одновременно нам нужно будет модернизировать наши ГОКи под производство высококачественных окатков. Если суммировать инвестиции в зеленую трансформацию наших украинских активов - ГОКов," "Каметстали" и "Запорожстали" - это общая сумма примерно $9 млрд. Это реально сделать, и мы это планируем это делать после окончания войны. Это инвестиционная программа на 5-10 лет", - подчеркнул Рыженков.

Вместе с тем, компания планирует в ближайшее время начать строительство прокатного завода в Италии мощностью 3 млн т/год, который называют "пилотным проектом по реконструкции "Запорожстали". Средства на проект планируют привлечь преимущественно за счет грантов и долгового капитала при поддержке правительства Италии.

"Этот завод сможет повысить загруженность наших ГОКов в Украине и будет стимулировать их модернизацию под производство высококачественных окатков. В ЕС тоже недостаточно металлолома, чтобы обеспечить все модернизированные металлургические заводы", - отметил руководитель компании.

Напомним, "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 перечислил в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов.

В частности, были уплачены уплаты 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц. Плата за пользование недрами составила 1,5 млрд грн, экологический налог - 449 млн грн.

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Метинвест