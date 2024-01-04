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"Метинвест" Ахметова передал защитникам 3D-принтеры

Фото: "Метинвест" Ахметова передал защитникам 3D-принтеры (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Три 3D-принтера получили бойцы Нацгвардии Украины от "Метинвеста" в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова и 18 кило специального пластика для печати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

3D-печать используется во многих армиях мира из-за очевидной эффективности: выходящие из строя комплектующие часто невозможно быстро доставить на передовую.

"Печать комплектующих на таких принтерах - очень популярная технология среди военных. Так что найти технику было непросто, у нас это заняло примерно 1,5 месяца. Однако 3D-принтеры закуплены и уже сейчас наши защитники используют их в собственных мастерских", - отметил операционный директор. группы "Метинвест" Александр Мироненко.

По словам Андрея Беляева, командира 23 бригады Национальной гвардии Украины, 3D-принтеры будут использоваться для быстрой печати и замены некоторых запчастей, которые можно изготовить только на такой современной технике.

"В первую очередь он будет использоваться для автомобильной техники. Также для ремонта разведывательных дронов, задействованных для охраны особо важных государственных объектов, находящихся в зоне ответственности Нацгвардии Украины. Поэтому для нас такая помощь очень ценна", - рассказал Андрей Беляев.

Напомним, ранее "Метинвест" уже передавал на фронт технику для 3D-печати.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд. грн.

Из них более 2,5 млрд грн компания направила на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", что делает ее крупнейшим частным донором армии.

Общая сумма, которую Ринат Ахметов и его бизнесы направили на помощь военным и гражданским, составляет более 6,7 млрд грн.

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Ринат АхметовМетинвест