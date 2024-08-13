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"Метинвест" Ахметова обнародовал результаты работы за первое полугодие: добыча руды и угля значительно сократилась

Вторник 13 августа 2024 11:39
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"Метинвест" Ахметова обнародовал результаты работы за первое полугодие: добыча руды и угля значительно сократилась Фото: "Метинвест" Ахметова обнародовал результаты работы за первое полугодие (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

По результатам первого полугодия у компании "Метинвест" зафиксировано сокращение добычи руды и угля. Также компания снизила производство плоского проката.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Падение показателей вызвано разными факторами, как российские обстрелы, высокий спрос на импортную электроэнергию и падением спроса на нашу продукцию в мире.

"В связи с ограниченным производством электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов с середины марта 2024 года и высоким спросом на импортную электроэнергию, ее стоимость влияет на загруженность и конфигурацию работы горно-обогатительных комбинатов Группы. "Метинвест" распределяет загруженность этих предприятий электроэнергии, ее стоимость, рыночные цены на железорудную продукцию и другие факторы для обеспечения эффективного производства", - объясняют в компании.

Во втором квартале 2024 года производство общего железорудного концентрата уменьшилось на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, до 4 033 тысяч тонн. Объем производства товарной железорудной продукции уменьшился на 13% до 3 814 тысяч тонн. А производство железорудного концентрата за тот же период сократилось на 22% – до 2 205 тысяч тонн.

Наиболее сократилось производство угольного концентрата: за первое полугодие 2024 года его производство обвалилось на 31% против аналогичного периода 2023 года, до 2 085 тысяч тонн. Это произошло в том числе из-за сокращения добычи Покровской угольной группы.

"Производство плоского проката уменьшилось против аналогичного периода прошлого года на 6%, до 545 тысяч тонн – в основном из-за отсутствия маржинальных заказов на горячекатаный рулон. Как следствие, Ferriera Valsider в Италии полностью переориентировался на производство горячекатаного толстого листа. При этом производство оцинкованного холоднокатаного" рулона увеличилось в 2,3 раза в результате возобновления работы 4-го индуктора на Юнистил в Украине после его остановки на капитальный ремонт во 2-м квартале прошлого года", - говорят в компании.

Напомним, "Метинвест" Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 миллиардов гривен налогов: сумма выросла на 56% по сравнению с I полугодием 2023 года. Больше всего денег "Метинвест" перечислил в качестве платы за пользование недрами - 2,9 млрд грн.

На втором месте – единый социальный взнос в размере 1,8 млрд грн, на третьем – 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Также украинские предприятия "Метинвеста" в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.

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