"Метинвест" Ахметова направил уже 4 млрд гривен в поддержку Сил обороны Украины

Компания совместно с ВСУ создает линии обороны: в Донецком и Запорожском направлениях уже построено более 200 км фортификаций. Их укомплектовали 43 "тайками" - подземными укрытиями, производимыми на предприятиях "Метинвеста".

Также в наработке "Метинвеста" и другие стальные изделия, передающиеся для нужд армии. Среди них – противоменные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, ловцы ланцетов, пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей. А из металла, бесплатно поставляемого "Метинвест-СМЦ", для защитников изготавливают мобильные машины баги – сейчас на передовую отправили почти 150 единиц.

Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт техники и оборудования: разведывательных дронов, военной оптики, коммуникационного оборудования, систем резервного питания, автомобилей разного назначения, в частности, специализированных "быстрых", высокоскоростных катеров и т.д. "Метинвест" является крупнейшим донором армии среди частных компаний.

В настоящее время в рядах ВСУ служат более 8 000 сотрудников "Метинвеста" и его совместных и ассоциированных предприятий. Более 1000 человек уже вернулись с фронта и приступили к работе на предприятиях. Чтобы поддержать защитников на пути адаптации к гражданской жизни, Метинвест внедряет комплексную экосистему реинтеграции. Также компания приглашает ветеранов к трудоустройству: для этого открыто 4 тысячи вакансий по инженерно-техническим специальностям.

Помогая стране в условиях войны, "Метинвест" уже сейчас строит планы на будущее. Компания представила "Стальную мечту" – концепцию восстановления жилья и социальной инфраструктуры. Кроме того, она продолжает делать шаги по внедрению стратегии по зеленой трансформации.

"Стальное сердце бьется вместе с Украиной – с момента создания "Метинвеста" и в самое сложное за современную историю время. За два с половиной года полномасштабной войны наша компания стала поддержкой для защитников, ветеранов, мирных граждан и сотрудников. Верим, что результатом этих усилий обязательно будет победа над врагом. А над Мариуполем, Авдеевкой и другими оккупированными городами снова развевается сине-желтое знамя", - говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, ранее в "Метинвесте" рассказали, как женщины разрушают стереотипы и занимают традиционно мужские посты в шахтах.